كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن استمتاعها بعطلة نهاية الأسبوع بمدينة الجونة.

نشرت مايا دياب مقطع فيديو من كواليس رحلتها في الجونة، وذلك عبر حسابها على "انستجرام".

ظهرت مايا دياب في الفيديو بإطلالة رياضية أنيقة خطفت بها الأنظار وكتبت على الفيديو: "مود نهاية الأسبوع، الجونة اخدت روحي".

آخر أغاني مايا دياب

كانت آخر أغاني مايا دياب بعنوان "قبة"، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة خلال شهرين من طرحها.

آخر مشاركات مايا دياب الفنية

كانت آخر مشاركات مايا دياب بـ مسرحية "لوكاندة الأوباش" عام 2019.

وشارك ببطولة المسرحية كل من حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، حمدي الميرغني، تأليف محمد عز الدين وأحمد فوزي، إخراج أشرف زكي.

