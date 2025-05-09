صفاء سلطان تنشر صورًا جديدة.. والجمهور: ملكة جمال الكون

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة صفاء سلطان جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، كشفت عن تغير كبير في ملامحها.

وعلقت صفاء على الصور وكتبت "أهم ما يجب أن يسعى إليه الآباء والأمهات في تربية البنات، أن يحرصوا على تنمية الثقة بالنفس لديهنّ، كي تكون البنت عندما تكبر مثالًا للمرأة القوية".

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمر، ملكة، أجمل جميلة بالعالم، ما شاء الله انتي حلوة كتير بس حاسة كإن تهورتي بشي إجراء تجميلي لوشك؟ والله مالك بحاجة، ملكة جمال الكون، قمر الزمان وكل مكان يا روح قلبي انتي".

صفاء سلطان شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل قطع وريد، مع النجوم: باسم ياخور، سلوم حداد، شكران مرتجى، أنس طيارة، طارق مرعشلي.