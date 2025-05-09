إعلان

صفاء سلطان تنشر صورًا جديدة.. والجمهور: ملكة جمال الكون

02:00 ص الجمعة 09 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صفاء سلطان
  • عرض 6 صورة
    صفاء سلطان
  • عرض 6 صورة
    صفاء سلطان
  • عرض 6 صورة
    صفاء سلطان
  • عرض 6 صورة
    صفاء سلطان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة صفاء سلطان جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، كشفت عن تغير كبير في ملامحها.

وعلقت صفاء على الصور وكتبت "أهم ما يجب أن يسعى إليه الآباء والأمهات في تربية البنات، أن يحرصوا على تنمية الثقة بالنفس لديهنّ، كي تكون البنت عندما تكبر مثالًا للمرأة القوية".

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمر، ملكة، أجمل جميلة بالعالم، ما شاء الله انتي حلوة كتير بس حاسة كإن تهورتي بشي إجراء تجميلي لوشك؟ والله مالك بحاجة، ملكة جمال الكون، قمر الزمان وكل مكان يا روح قلبي انتي".

صفاء سلطان شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل قطع وريد، مع النجوم: باسم ياخور، سلوم حداد، شكران مرتجى، أنس طيارة، طارق مرعشلي.

الفنانة صفاء سلطان صفاء سلطان على إنستجرام صفاء سلطان تنشر صور جديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

7 آلاف عقار مهددة بالانهيار على كورنيش الإسكندرية.. "بحوث الإسكان" يكشف الأسباب والتفاصيل
بعد حادث القطامية| الكشف عن أرقام شاسيهات السيارات المتحطمة لمنع بيعها جديدة
5 قرارات عاجلة من النيابة في واقعة الطالبة روان ناصر بجامعة الزقازيق