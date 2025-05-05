فيديو قديم.. نعيم عيسى يكشف عن أمنيته الأخيرة ووصيته لأبنائه

كتبت - سهيلة أسامة:

ظهر الفنان الراحل نعيم عيسى في لقاء سابق مع الإعلامي عمرو الليثي، تحدث خلاله عن أمنيته الأخيرة ووصيته لأبنائه.

قال الراحل "أكتر حاجة بتمناها إني أقدر أوفر الـ 1200 جنيه اللي بدفعهم كل شهر إيجار، نفسي يكون عندي شقة تمليك باسمي، أسيبها لأولادي، علشان يعيشوا فيها بعدي، وطول ما أنا عايش أوفر المبلغ ده هيفرق معايا كتير، وكمان نفسي أعمل عمرة أنا وبنتي مع بعض".

أما عن وصيته لأولاده، فقال: "بوصيهم يخلوا بالهم من بعض، ويحبوا بعض، ويخافوا على بعض، وربنا يكرمهم ويحبب فيهم خلقه".

رحل عن عالمنا الفنان نعيم عيسى اليوم الاثنين 5 مايو، بعد تدهور حالته الصحية واحتجازه في العناية المركزة نتيجة مضاعفات إصابته بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

وكان سامي صرّح سابقًا أن والده كان يعاني من التهاب حاد في الشعب الهوائية، أدى إلى تدهور حالته بشكل ملحوظ، رغم استقرار المؤشرات الحيوية، مشيرًا إلى أنه تم وضعه على جهاز تنفس صناعي وتغذية عبر أنبوب، ولا يستطيع الكلام، إلى جانب معاناته من ضعف شديد في الجسد نتيجة تقدمه في السن وطول فترة العلاج.

يُذكر أن الفنان نعيم عيسى وُلد في يناير عام 1933، وكرمه مهرجان القاهرة للدراما عن مجمل أعماله الفنية، وقدّم خلال مشواره العديد من الأدوار البارزة في المسرح والتليفزيون والسينما.

من أبرز مسرحياته: "ريا وسكينة"، "الواد سيد الشغال"، "ناس كده وكده". كما شارك في أفلام: "الجوع"، "المتسول"، "الإمبراطور"، "إسكندرية ليه"، "سفر الأحلام"، و"سري للغاية".

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