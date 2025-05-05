رانيا فريد شوقي تعلق على فيديو كوميدي جمعها مع النجوم لغناء أغنية فيلم "أبو علي"

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على الفيديو الكوميدي الذي شاركت فيه برفقة عدد من نجوم الفن، وهم يؤدون أغنية "تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من قدام" التي أداها النجم الراحل طلعت زكريا في فيلم "أبو علي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة منى زكي.

ونشرت رانيا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مشهد من ليلة هزار وضحك ما بين الصحاب، أسوان عارفه تلمنا على المزاج".

وظهر في الفيديو: "داليا البحيري، أحمد وفيق، بوسي شلبي، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، وداليا مصطفى".

جاء ذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

يذكر أن، رانيا فريد شوقي شارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبدالجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.