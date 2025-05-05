معلومات عن رنا رئيس قبل حفل زفافها.. والدتها تعمل بالوسط الفني

كتبت- نوران أسامة:

تحتفل الفنانة الشابة رنا رئيس، مساء اليوم الإثنين 5 مايو بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد مرور شهر ونصف من عقد قرانها الذي أقيم في 17 مارس الماضي.

ونستعرض لكم معلومات عن رنا رئيس في السطور التالية:

- من مواليد 14 ديسمبر 1999.

- والدتها تعمل بالوسط الفني وهي خبيرة التجميل زينب حسن.

- دخلت رنا رئيس التمثيل بالصدفة.

- خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد.

- رصيدها الفني من الأعمال وصل لـ 37 عملا فنيا.

- شاركت في عدد من المسلسلات بينهم "كلبش ج2 " ، "بركة"، حياة أو موت، روح جدو، انترفيو، كارت أحمر، موضوع عائلي 3، سر إلهي، أزمة منتصف العمر".

- شاركت في السينما بأفلام "أولاد حريم كريم، عصابة عظيمة، فارس، بعد الشر، رحلة 404، أسود ملون".

- كانت أولى أعمالها الفنية عام 2017 من خلال عملين مختلفين الأول مسلسل "وضع أمني" مع الفنان عمرو سعد والثاني "أرض جو" مع الفنانة غادة عبدالرازق.

- قالت رنا رئيس إنها تعرضت للتحرش خلال تصوير فيلم "عصابة عظيمة"، ببرنامج "حبر سري"، موضحة: "ده موضوع مرفوض تماما وبيحسسك بالقرف.. كنا في تصوير عصابة عظيمة، أنا وفرح الزاهد وكريم عفيفي، وفي واحد من المجاميع ماسك الموبايل وعايز يصورنا بالفساتين، وبيعمل حاجات غريبة ووحشة جدا، وبصاته وحشة، وكريم عفيفي جاب الولد ومرمطه، وفرح ساعتها عيطت وأنا اترعبت، واتضح إنه بيعمل كده مع كل البنات في اللوكيشن".

- رنا رئيس تحدثت عن الفنانة مي عز الدين، أنها كانت مغرمة بشخصيتها وأعمالها منذ الصغر، بل وكانت تتخيل نفسها ترتدي فستان زفاف مي عز الدين في فيلم "عمر وسلمى": "كنت متأكدة أن هذا سيكون فستان فرحي، أنا بحبها جدًا وبتمنا لها كل الخير".

- أوضحت رنا رئيس أنها قامت بعمل "تاتو" أثناء دراستها في المرحلة الإعدادية.

- عن البخل، قالت رنا رئيس: "البخل أكثر صفة لا يمكن أن اتقبلها وارفضها بشدة،" موضحة أن الرجل البخيل ليس بخيلًا بالمال فقط، بل يكون بخيلًا في المشاعر والحب وحتى على نفسه.