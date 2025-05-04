دور الفنان لا يقل أهمية عن الواعظ.. ناهد السباعي تثير جدل رواد مواقع التواصل

كتب - معتز عباس:

أثارت الفنانة ناهد السباعي جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها في إحدى الندوات الحوارية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حول دور الفنان الذي يعتبر أكثر أهمية من الواعظ، بحسب رأيها.

وقالت ناهد في الندوة الحوارية، إن دور الفنان لا يقل عن الواعظ في تغيير السلوك أو التفكير، مرادفة: "دور الفنان الاساسي مش أنه يغير القانون، دور الفنان لا يقل إذا ماكنش أكتر عن أي واعظ في تغيير السلوك، عكس المحاضرة الـ4 ساعات اللي ممكن مايحسش المتلقي فيها بحاجة".

وأضافت: "أنا ممكن أعمل فيلم عن الحيوانات وازاي نتعامل معاهم، وأخلي سلوك الأطفال والبني آدمين يتغير تجاه الحيوان، دي شغلتنا في الفن يبقى عندنا حالة معينة نشتغل عليها".

‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 إبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

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