إعلان

25 صورة لـ نجوم الفن في جنازة زوجة نضال الشافعي

01:50 م الجمعة 04 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي
  • عرض 25 صورة
    أحمد رزق
  • عرض 25 صورة
    جنازة زوجة نضال الشافعي (1)
  • عرض 25 صورة
    جنازة زوجة نضال الشافعي (2)
  • عرض 25 صورة
    أحمد زاهر
  • عرض 25 صورة
    جنازة زوجة نضال الشافعي 1
  • عرض 25 صورة
    حمزة العيلي ومدحت تيخا (2)
  • عرض 25 صورة
    خروج نعش زوجة نضال الشافعي من المسجد
  • عرض 25 صورة
    حمزة العيلي ومدحت تيخا
  • عرض 25 صورة
    سعد الصغير (3)
  • عرض 25 صورة
    سعد الصغير
  • عرض 25 صورة
    لقاء سويدان
  • عرض 25 صورة
    حمزة العيلي
  • عرض 25 صورة
    سعد الصغير (2)
  • عرض 25 صورة
    محسن منصور (2)
  • عرض 25 صورة
    محسن منصور
  • عرض 25 صورة
    محسن منصور يحمل نعش هند زوجة نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    محسن منصور يحمل نعش زوجة نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    نعش زوجة نضال الشافعي (2)
  • عرض 25 صورة
    نعش زوجة نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 25 صورة
    نضال الشافعي يحمل نعش زوجته هند
  • عرض 25 صورة
    نضال الشافعي يحمل نعش زوجته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:
تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من نجوم الفن في مراسم تشييع جنازة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي بمسجد بهجت بدريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر من النجوم وفاء عامر وأحمد رزق وأحمد زاهر، وأشرف زكي، وسعد الصغير وحمزة العيلي ومدحت تيخا ومحسن منصور وإيهاب فهمي، ولقاء سويدان.

وسيطر الحزن على الفنان نضال الشافعي في جنازة زوجته هند محمد علي التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس.

وظهر مدى تأثر نضال الشافعي على رحيل زوجته وأم أولاده الأربعة خلال مراسم تشييع الجنازة.

ورحلت عن عالمنا مساء الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر عزمي صورة قديمة تجمعه بنضال وزوجته الراحلة أثناء أدائهم مناسك العمرة بملابس الإحرام، وعلق "انتقلت إلى رحمة الله السيدة هند زوجة صديقي الفنان نضال الشافعي الله يرحمها، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.

نجوم الفن زوجة نضال الشافعي نضال الشافعي هند محمد علي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

4 ضحايا في حادث انهيار عقار بالإسكندرية.. والنيابة تحقق في ملابساته