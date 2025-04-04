ياسمين رئيس تنشر إطلالة جريئة لها وسط الطبيعة والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها وسط الطبيعة.

ونشرت ياسمين، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "روعة، انتي وردة، قمر، برنسيسة، بدون ميكاب، ايه السكر ده".

وخاضت ياسمين رئيس دراما رمضان 2025 بمسلسل "جودر 2".

مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وليد فواز، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، تارا عماد، محمد التاجي.