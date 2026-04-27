كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر النزال المنتظر بعنوان "ليلة الأبطال" ضمن بطولة "WWE " الخاصة بمصارعة المحترفين المقرر إقامته ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 27 يونيو المقبل.

نشر تركي مقطع فيديو ترويجي للنزال المرتقب عبر صفحته على "X" وكتب: "إطلاق تذاكر عرض wwe night of champions، المملكة أرينا يوم 27 يونيو".

كواليس نزال "ليلة الأبطال"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن إقامة ليلة بعنوان "ليلة الأبطال" ضمن بطولة "WWE " الخاصة بمصارعة المحترفين في "موسم الرياض".

ونشر تركي الملصق الدعائي الخاصة بالليلة المرتقبة عبر صفحته على "X" وكتب: "عشاق المصارعة خليكم مستعدين، ليلة الأبطال WWE تجمع أقوى الأسماء في العالم بمواجهات استثنائية بالرياض قريباً، 27 يونيو 2026".

"موعد الأساطير".. تركي آل الشيخ يروج لموقعة أوسيك وفيرهوفن في أهرامات الجيزة

يواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج للنزال الذي يجمع بين الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، المقرر إقامته يوم 23 مايو المقبل أمام سفح الأهرامات.

نشر تركي آل الشيخ صور تخص كواليس النزال المرتقب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن وهما في زي الفراعنة وكتب تركي: "موعد الأساطير في موقع يليق بالكبار، أولكسندر أوسيك أمام ريكو فيرهوفن في أهرامات الجيزة 23 مايو، يبث مباشرة على منصة DAZN، مقدم من Ring Magazine".

بعد ظهور مسلم يرتدي "جيبة".. نجوم أثاروا الجدل بملابس وصفت بـ "النسائية"

بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)



