تركي آل الشيخ يعلن طرح تذاكر "ليلة الأبطال" ضمن فعاليات "موسم الرياض"

كتب : مروان الطيب

08:47 م 27/04/2026

تركي آل الشيخ

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر النزال المنتظر بعنوان "ليلة الأبطال" ضمن بطولة "WWE " الخاصة بمصارعة المحترفين المقرر إقامته ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم 27 يونيو المقبل.

نشر تركي مقطع فيديو ترويجي للنزال المرتقب عبر صفحته على "X" وكتب: "إطلاق تذاكر عرض wwe night of champions، المملكة أرينا يوم 27 يونيو".

كواليس نزال "ليلة الأبطال"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن إقامة ليلة بعنوان "ليلة الأبطال" ضمن بطولة "WWE " الخاصة بمصارعة المحترفين في "موسم الرياض".

ونشر تركي الملصق الدعائي الخاصة بالليلة المرتقبة عبر صفحته على "X" وكتب: "عشاق المصارعة خليكم مستعدين، ليلة الأبطال WWE تجمع أقوى الأسماء في العالم بمواجهات استثنائية بالرياض قريباً، 27 يونيو 2026".

"موعد الأساطير".. تركي آل الشيخ يروج لموقعة أوسيك وفيرهوفن في أهرامات الجيزة

يواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج للنزال الذي يجمع بين الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، المقرر إقامته يوم 23 مايو المقبل أمام سفح الأهرامات.

نشر تركي آل الشيخ صور تخص كواليس النزال المرتقب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن وهما في زي الفراعنة وكتب تركي: "موعد الأساطير في موقع يليق بالكبار، أولكسندر أوسيك أمام ريكو فيرهوفن في أهرامات الجيزة 23 مايو، يبث مباشرة على منصة DAZN، مقدم من Ring Magazine".

اقرأ أيضا:

بعد ظهور مسلم يرتدي "جيبة".. نجوم أثاروا الجدل بملابس وصفت بـ "النسائية"

بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)

فيديو قد يعجبك



"موسم كارثي".. تعليق نجوم الرياضة علي هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز
"موسم كارثي".. تعليق نجوم الرياضة علي هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز
وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الجمعة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية
الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الجمعة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

عقب ثلاثية بيراميدز.. مصدر يكشف أول قرار في الأهلي
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
فخ مباحث الجيزة.. لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية"
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي