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ريهام عبدالغفور تدعم حملة إقالة الطبيب البيطري حمدي حجاج

02:44 م الإثنين 21 أبريل 2025
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    تضامن ريهام عبد الغفور وايةسماحة
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    منشور ريهام
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    منشوراية
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    من صور الطبيب و الكلب الهاسكي
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كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على مشاركة هاشتاج للمطالبة بإقالة مدير إدارة الطب البيطري الدكتور حمدي حجاج، وسط الجدل المثار حول تورطه في قتل كلب "هاسكي"، في الغربية.

الفنانة ريهام عبد الغفور، شاركت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، هاشتاج بعنوان "الدكتور القاتل حمدي حجاج إقالة دكتور حمدي حجاج".

وشاركت في الحملة التي تطالب بإقالة الطبيب، الفنانات آية سماحة، وولاء الشريف.

وتصدر الدكتور حمدي حجاج مدير إدارة الطب البيطري بطنطا، قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، عقب الاتهامات التي تطارده بالتورط في قتل كلب "هاسكي"، بقرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية.

ريهام عبدالغفور حملة إقالة الطبيب البيطري حملة اقالة الدكتور حمدي حجاج
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