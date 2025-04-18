المركز القومي للسينما يحتفي بنجيب محفوظ في نادي سينما أوبرا دمنهور

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمبادرة "نجيب محفوظ في القلب"، نظم المركز القومي للسينما احتفالية خاصة بالأديب العالمي نجيب محفوظ، وذلك بنادي سينما أوبرا دمنهور.

وتضمنت الفعالية عرض الفيلم الوثائقي "نجيب محفوظ... ضمير عصره"، الذي يستعرض محطات مهمة في مسيرة الأديب الكبير، ويبرز دوره الفكري والثقافي كأحد أبرز رموز الأدب العربي المعاصر.

وأعقب العرض لقاء ثقافي بعنوان "نجيب محفوظ بين الأدب والسينما"، أدار الحوار الناقد السينمائي أحمد النبوي، بمشاركة كل من الأستاذ الدكتور محمد خليفة، أستاذ النقد الأدبي، والأستاذ الدكتور عيد بلبع، أستاذ النقد بجامعة المنوفية. و سلطت الندوة الضوء على العلاقة المتجذرة بين أدب نجيب محفوظ وتاريخ السينما المصرية، وأثره العميق في تطورها، من خلال عشرات الأعمال السينمائية المأخوذة عن رواياته وقصصه القصيرة.

وتأتي هذه الأنشطة في سياق التأكيد على الدور الريادي لنجيب محفوظ، ليس فقط كأول أديب عربي حاصل على جائزة نوبل في الأدب، بل كأحد أهم الكتّاب الذين تركوا بصمة لا تُنسى على الشاشة الفضية، حيث أسهم أدبه في تشكيل ملامح السينما المصرية لعقود متتالية.