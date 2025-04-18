إعلان

المركز القومي للسينما يحتفي بنجيب محفوظ في نادي سينما أوبرا دمنهور

10:00 ص الجمعة 18 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المركز القومي للسينما يحتفي بنجيب محفوظ في نادي سينما أوبرا دمنهور (8)
  • عرض 11 صورة
    المركز القومي للسينما يحتفي بنجيب محفوظ في نادي سينما أوبرا دمنهور (9)
  • عرض 11 صورة
    المركز القومي للسينما يحتفي بنجيب محفوظ في نادي سينما أوبرا دمنهور (4)
  • عرض 11 صورة
    المركز القومي للسينما يحتفي بنجيب محفوظ في نادي سينما أوبرا دمنهور (7)
  • عرض 11 صورة
    المركز القومي للسينما يحتفي بنجيب محفوظ في نادي سينما أوبرا دمنهور (6)
  • عرض 11 صورة
    المركز القومي للسينما يحتفي بنجيب محفوظ في نادي سينما أوبرا دمنهور (11)
  • عرض 11 صورة
    المركز القومي للسينما يحتفي بنجيب محفوظ في نادي سينما أوبرا دمنهور (10)
  • عرض 11 صورة
    المركز القومي للسينما يحتفي بنجيب محفوظ في نادي سينما أوبرا دمنهور (1)
  • عرض 11 صورة
    المركز القومي للسينما يحتفي بنجيب محفوظ في نادي سينما أوبرا دمنهور (2)
  • عرض 11 صورة
    المركز القومي للسينما يحتفي بنجيب محفوظ في نادي سينما أوبرا دمنهور (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمبادرة "نجيب محفوظ في القلب"، نظم المركز القومي للسينما احتفالية خاصة بالأديب العالمي نجيب محفوظ، وذلك بنادي سينما أوبرا دمنهور.

وتضمنت الفعالية عرض الفيلم الوثائقي "نجيب محفوظ... ضمير عصره"، الذي يستعرض محطات مهمة في مسيرة الأديب الكبير، ويبرز دوره الفكري والثقافي كأحد أبرز رموز الأدب العربي المعاصر.

وأعقب العرض لقاء ثقافي بعنوان "نجيب محفوظ بين الأدب والسينما"، أدار الحوار الناقد السينمائي أحمد النبوي، بمشاركة كل من الأستاذ الدكتور محمد خليفة، أستاذ النقد الأدبي، والأستاذ الدكتور عيد بلبع، أستاذ النقد بجامعة المنوفية. و سلطت الندوة الضوء على العلاقة المتجذرة بين أدب نجيب محفوظ وتاريخ السينما المصرية، وأثره العميق في تطورها، من خلال عشرات الأعمال السينمائية المأخوذة عن رواياته وقصصه القصيرة.

وتأتي هذه الأنشطة في سياق التأكيد على الدور الريادي لنجيب محفوظ، ليس فقط كأول أديب عربي حاصل على جائزة نوبل في الأدب، بل كأحد أهم الكتّاب الذين تركوا بصمة لا تُنسى على الشاشة الفضية، حيث أسهم أدبه في تشكيل ملامح السينما المصرية لعقود متتالية.

وزارة الثقافة مبادرة نجيب محفوظ في القلب المركز القومي للسينما نجيب محفوظ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة الفنان سليمان عيد بعد تعرضه أزمة صحية مفاجئة

إعلان

إعلان

رئيس "بلبن" يفتح النار: "مفيش محاضر تسمم.. واللي بيحصل ده محصلش قبل كده"- (فيديو)
منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي