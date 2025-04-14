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مدحت العدل ناعيا الروائي البيروفي ماريو باراخاس: يظل خالدا بما أبدعه من فن

01:28 م الإثنين 14 أبريل 2025
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كتب-مصطفى حمزة:

عبر الكاتب مدحت العدل، عن حزنه لرحيل الكاتب البيروفي ماريو باراخاس يوسا، الذي يعد من أبرز رموز الأدب في أمريكا اللاتينية، وذلك بعد وفاته عن عمر يناهز 89 عاما.

الكاتب مدحت العدل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "رحل اليوم في مدريد الكاتب العبقري البيروڤي ماريو باراخاس يوسا صاحب ( حفلة التيس و بنتاليون والزائرات ) وغيرها من روائع الروايات وأحد حبات الدر في عقد الواقعية السحرية في أمريكا اللاتينية والحاصل على (نوبل ٢٠١٠) رحل بالجسد ويظل خالداً بما أبدعه من فن سوف يبقى أبد الدهر فإلى روحه السلام".

المبدع الراحل باراخاس يوسا، له روايات شهيرة، منها "زمن البطل"، "عيد التيس"، "الطريق إلى الجنة"، وفي عام 1990 ، رشح في انتخابات الرئاسة في بيرو، ونال جائزة نوبل لعام 2010.

مدحت العدل الروائي البيروفي ماريو باراخاس أمريكا اللاتينية وفاة الكاتب البيروفي ماريو باراخاس
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