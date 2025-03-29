مھرجان الجونة السینمائي یفتح باب التقدیم لدورته الثامنة

كتبت- منى الموجي:

أعلن مھرجان الجونة السینمائي عن فتح باب التقدیم للأفلام في دورته الثامنة، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويستقبل المهرجان الأفلام بداية من یوم 1 أبریل 2025، ویغلق الباب بنھایة 30 یونیو 2025.

وتحصل الأفلام المشاركة على فرصة للمنافسة على جوائز نجمة الجونة، إضافة إلى جوائز مالیة یصل مجموعھا إلى 234 ألف دولار أمریكي موزعة على مسابقة الأفلام الروائیة الطویلة، ومسابقة الأفلام الوثائقیة الطویلة، ومسابقة الأفلام القصیرة. بالإضافة إلى ذلك، یمكن للأفلام التي تتناول موضوعات إنسانیة أن تتنافس على جائزة سینما من أجل الإنسانیة (جائزة الجمھور)، في حین أن الأفلام التي تركز على الاھتمامات البیئیة مؤھلة للحصول على جائزة نجمة الجونة الخضراء.

عبرت ماریان خوري، المدیرة الفنیة لمھرجان الجونة السینمائي، في بيان صحفي عن حماسھا لبدء تحضيرات الدورة الجدیدة قائلة: "نبدأ رحلتنا نحو الدورة الثامنة، وأنا متحمسة بشكل خاص من أجل اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة. كل عام يأتي بموجة مختلفة من الإبداع، ونحن ملتزمون بتقديم منصة حيث يمكن للمواهب الصاعدة أن تلمع جنبًا إلى جنب مع صانعي الأفلام المعروفين. نحن نتطلع بفارغ الصبر إلى القصص التى ستشكل مهرجان هذا العام وندعو صناع السينما في جميع أنحاء العالم لمشاركتنا وجهات نظرهم الفريدة".

بینما علق عمرو منسي المدیر التنفیذي لمھرجان الجونة السینمائي قائلا: "لقد أثبت مھرجان الجونة السینمائي نفسه كحدث رئیسي في التقویم السینمائي الإقلیمي والدولي. وبینما نتطلع إلى دورتنا الثامنة، یظل تركیزنا على أن یوازن المھرجان بین كونه منصة لأبرز الأفلام وملتقى لأھم الفعالیات في صناعة السینما".

مھرجان الجونة السینمائي

مھرجان الجونة السینمائي تأسس عام 2017، وھو أحد المھرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. یھدف مھرجان الجونة السینمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام من جمیع أنحاء العالم، مع التركیز على السینما العربیة، لجمھور متحمس ومطلع. یعزز المھرجان التواصل بین الثقافات من خلال فنون السینما، ویھدف إلى ربط صانعي الأفلام من المنطقة بنظرائھم الدولیین، وتشجیع التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، فھو یعزز ویدعم نمو الصناعة في المنطقة ویوفر منصة لصانعي الأفلام لدعم وعرض أعمالھم مع اكتشاف أصوات ومواھب جدیدة لیكون حافزاً لتطویر السینما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراعھا الصناعیة سیني جونة.