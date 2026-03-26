تصدر اسم الإعلامية سالي عبدالسلام تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها إنجاب طفلها الأول "هارون".

وكانت سالي قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" قائلة: "ما شاء الله اللهم بارك، رزقنا الله "هارون مؤمن الباز"، بلا حول منا ولا قوة إلا بالله، بكرم وفضل الله وبدعواتكم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً".

وأضافت: "دور البرد ده والضغط 160/100 ومش بينزل، وظهر الزلال بنسبة ممكن تسبب -لا قدر الله- تسمم حمل فجأة، وكان لازم ولادة عاجلة! الحمد لله، ادعولنا نخرج بالسلامة وفي أتم صحة يا رب".

تهنئة نجوم الفن لسالي عبد السلام



وانهالت عليها تعليقات نجوم الفن بالتهنئة، حيث علّقت الفنانة ميرهان حسين: "تبارك الله، ربنا يحفظه، مبروك يا حبيبتي"، بينما كتب حسن الرداد: "ألف ألف مبروك، ربنا يبارك فيه"، كما علقت إيناس عز الدين: "ألف ألف مبروك، ربنا يبارك فيه"، وأضافت بدرية طلبة: "تبارك الله، مبروك حمد الله على سلامتك"، وكتب مينا عطا: "ألف مليون مبروك يا سالي، يتربى في عزكم".

سالي عبد السلام تعلن خبر حملها



يُذكر أن سالي عبد السلام كانت قد أعلنت عن حملها في مطلع يناير الماضي، مطالبة جمهورها بالدعاء لها، خاصة مع تعرضها لبعض المضاعفات الصحية خلال فترة الحمل.

اقرأ أيضًا:

