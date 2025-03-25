مسلسل "الأميرة" الحلقة 9.. ياسمين صبري تكتشف خداع نيقولا معوض



كتبت- نوران أسامة:

عرضت منذ قليل الحلقة 9 من مسلسل "الأميرة"، بطولة ياسمين صبري، وفي هذه السطور نعرض لكم أبرز ما جاء في الحلقة:

بدأت الحلقة بذهاب أسامة (نيقولا معوض) إلى مستشفى حكومي، وقام برشوة أحد الممرضين ليُصدر تقريرًا طبيًا مزورًا يُدين أحمد (عابد عناني)، بهدف إلقائه في السجن، وذلك بعد أن ادّعى كذبًا أن أحمد اعتدى عليه بالضرب.

وأصيب والد زينب "ياسمين صبري" بجلطة في المخ، لتكتشف زينب في تلك الأثناء بأن أسامة سحب جميع أموالها من البنك.

وذهب زينب لأحمد شقيقها إلى القسم، وهنا يكشف المحامي محروس، لديها سند قانوني يثبت أنها تنازلت عن كل حقوقها، بما في ذلك حضانة ابنها، دون علمها.

ويعرض مسلسل "الأميرة" على شاشة قناة "ON" في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

تدور أحداث المسلسل حول زينب، التي تتغير حياتها رأسًا على عقب بعد دخولها القفص الذهبي، حيث تواجه العديد من الأزمات مع زوجها، الذي يسعى لفرض سيطرته الكاملة عليها والتحكم في جميع تفاصيل حياتها، لكنها ترفض الاستسلام لهذا الواقع.

مسلسل "الأميرة"، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.