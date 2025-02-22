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ريم البارودي لـ ميرفت أمين : "رجعتيلي شغفي وحماسي وثقتي"

11:08 ص السبت 22 فبراير 2025
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كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ريم البارودي، رسالة للفنانة الكبيرة ميرفت أمين التي تتعاون معها في مسلسل"جوما".

ونشرت ريم، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفيش كلام يوصف مدى عشقي ومحبتي للنجمة الراقية المشرقة ميرفت أمين، شكرًا من قلبي لأنك رجعتيلي شغفي وحماسي وثقتي، لا تتخيلي كلمة (أنا في ضهرك) وطبطبتك على قلبي ودعمك مدى تأثيرهم عليا كان إيه".

وأضافت: "إحساس كنت أفتقده وحقيقي هفتقد العمل مع أم وفنانة حقيقية وهفضل دائمًا فاكرة كل كلمة وموقف كانوا بمثابة درس أتعلم منه في حياتي، دومتي مشرقة ومتألقة".

وتشارك ريم البارودي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "جوما"، من إخراج محمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وبطولة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، فراس سعيد، ومنة عرفة.

ريم البارودي ميرفت أمين مسلسل جوما
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