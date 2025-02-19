وفاء عامر تشارك بوستر مسلسلها الجديد "الأميرة"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة وفاء عامر البوستر المنفرد الخاص بها من مسلسلها الجديد "الأميرة"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

وشاركت وفاء عامر الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مسلسل "الأميرة" في رمضان 2025".

مسلسل "الأميرة"، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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