أغاني "العتاولة 2" بصوت رضا البحراوي وحسن شاكوش

كتب-مصطفى حمزة:

يشهد مسلسل "العتاولة 2"، المقرر عرضه في رمضان 2025، تقديم أكثر من أغنية شعبية، خلال أحداث العمل.

ويقدم المطرب الشعبى رضا البحراوي، أغنية ضمن أحداث "العتاولة 2"، إلى جانب مشاركة مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، بالغناء أيضا في المسلسل.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.