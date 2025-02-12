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الأربعاء.. يوسف عباس والناقد محمود عبدالشكور في ندوة خاصة عن أم كلثوم

10:00 ص الأربعاء 12 فبراير 2025

ندوة خاصة عن أم كلثوم

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كتبت- منال الجيوشي

يلتقي عازف العود يوسف عباس مع الناقد الكبير محمود عبدالشكور، في ندوة استثنائية عن كوكب الشرق أم كلثوم، اليوم الأربعاء

ويدير الجلسة مصطفى الطيب، بحضور عازف العود يوسف عباس والناقد محمود عبدالشكور، وتتناول الندوة دور أم كلثوم ومشوارها الغنائي.

ويكشف الناقد محمود عبدالشكور عن عبقرية توظيف صوت أم كلثوم في السينما وكيف تحولت أغنياتها إلى مشاهد سينمائية خالدة تمتزج فيها الموسيقى بالصورة لتصبح جزءًا من وجدان أجيال كاملة.

ندوة أم كلثوم يوسف عباس محمود عبدالشكور
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