وفاة مهندس الديكور محيي فهمي

كتبت- نوران أسامة:

رحل عن عالمنا مساء اليوم السبت 1 فبراير 2025، مهندس الديكور محيي فهمي.

وأعلنت ابنته نور، خبر وفاته عبر حسابها على "فيسبوك": "لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا استرد وديعته، أبويا مات، انتقل إلى رحمة الله الفنان محيي فهمى، نسألكم الدعاء".

وأضافت: "صلاة الجنازة غدًا عقب صلاة الظهر، من مسجد مستشفى الدعاء بجوار مستشفى هليوبوليس".



يذكر أن، مهندس الديكور محيي فهمي عمل كمهندس ديكور لعدد من الأعمال الفنية منها مسرحية "عبور وانتصار"، ومسرحية "رجل القلعة" و مسرحية "حرب الباسوس".



