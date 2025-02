"2025 سيكون عاما مجنونا"..تركي آل الشيخ يلتقي النجوم دانا وايت ونيك خان وسنايدر ورودريجو

كتب- هاني صابر:

إلتقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالنجوم العالميين دانا وايت، ونيك خان، وزاك سنايدر، ورودريجو لورينزو.

ونشر آل الشيخ، الصورة التي تجمعه بهم، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "مع أصدقائي الأعزاء: دانا وايت، ونيك خان، وزاك سنايدر، ورودريجو لورينزو.. إذا كان هناك شيء واحد أنا متأكد منه فهو أن عام 2025 سيكون عامًا مجنونًا وأنا أعني ذلك".

وأضاف: "ترقبوا 4 - 5 مفاجآت كبيرة وهائلة ومختلفة ورائدة ستحدث، وطبعًا أحدها هو سبب وجود زاك سنايدر في الصورة وليس كمقاتل، سنعلن عنه قريبًا".



ويعد دانا وايت رجل أعمال أمريكي ويعتبر رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة بطولة القتال النهائي (بطولة القتال النهائي). بينما يعد نيك خان رجل أعمال أمريكي ووكيل مواهب سابق، ويشغل منصب رئيس WWE. فيما يعد زاك سنايدر ‏ مخرج ومنتج أمريكي، أخرج عدة أفلام منها 300 والمراقبون ورجل من حديد وباتمان ضد سوبرمان.

وكان تركي آل الشيخ، أطلق مؤخرا الفيلم الترويجي الجديد للمواجهة المرتقبة بين أرتور بيترفبييف ودميتري بيفول التي ستقام يوم السبت 22 فبراير الجاري في الرياض، على لقب بطل العالم من دون منازع في الوزن الخفيف الثقيل.

ويحمل النزال عنوان "The Last Crescendo" وهو الجزء الثاني من المواجهة الملحمية الأولى بينهما التي افتتحت موسم الرياض في أكتوبر الماضي، وانتهت بتتويج بيترفبييف بوصفه أول بطل من دون منازع في فئة الوزن الخفيف الثقيل منذ عام 2002، وأول بطل في حقبة الأحزمة الأربعة، بعد فوزه بقرار الأغلبية.

With my dear friends: Dana White, Nick Khan, Zack Snyder and Rodrigo Lorenzo… If there is one thing that I am sure of: is that 2025 will be a crazy year and I mean it… stay tuned for 4 - 5 big surprises that are massive, different and groundbreaking …and of course one of them… pic.twitter.com/wp7vSLQmXx