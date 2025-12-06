وجهت النجمة أنغام رسالة للنجمة منى زكي بعد عرض فيلمها "الست" ضمن فعاليات مهرجان مراكش الدولي، والمقرر عرضه بالسينمات يوم 10 ديسمبر الجاري.

أعادت أنغام نشر صورة للنجمة منى زكي وهي على ريد كاربت العرض الخاص لفيلمها عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "مليون مبروك وكل التحية والتقدير".

آخر حفلات أنغام

أحيت النجمة أنغام مؤخرا حفلا غنائيا ضخما أمام سفح الأهرامات وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

أعمال تنتظر عرضها منى زكي قريبا

تشارك الفنانة زكي الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم "الجواهرجي" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

