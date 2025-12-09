حرصت الفنانة الشابة مايان السيد على الترويج لفيلم "ولنا في الخيال.. حب"، تمهيدًا لعرضه في أحدى السينمات الشهيرة في الإسكندرية غدًا.



ونشرت مايان مجموعة صور من الفنان أحمد صلاح السعدني والفنان الشاب عمر رزيق، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "علي فكرة احنا جايين بكرا اسكندرية في الساعة 6 و عايزيين نشوفكوا".



وظهر أحمد السعدني وعمر رزيق يرتديان جواكت جينز منقوش عليه صورة من بوستر الفيلم "ولنا في الخيال حب".



أحداث فيلم ولنا في الخيال حب



تدور أحداث "ولنا في الخيال حب"، في إطار رومانسي، عن أستاذ جامعي يعيش وحيدا حتى تدخل حياته طالبة، ثم يجد نفسه يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.



فيلم" ولنا في الخيال.. حب"، للمخرجة سارة رزيق، يشارك في بطولة الفيلم: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.



