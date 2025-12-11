إعلان

هدى المفتي تُعلن عن مفاجأة ببرنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا

كتب : هاني صابر

10:00 ص 11/12/2025

هدى المفتي مع ابلة فاهيتا وكارو

كشفت الفنانة هدى المفتي، عن استعدادها لإعلام مفاجأة في حلقتها ببرنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا والتي تذاع يوم السبت المقبل.

وأعادت هدى، نشر بوسترها بالبرنامج، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: " عندي مفاجأة".

برنامج "ليلة فونطاستيك" يعرض كل سبت الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على إم بي سي مصر.

يذكر أن، هدى المفتي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الذي وافق يوم 6 ديسمبر، كما تنتظر طرح فيلمها السينمائي "بنات فاتن" بطولة الفنانة يسرا بالسينمات.

