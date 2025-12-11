إعلان

13 صورة "سيلفي" لـ وئام مجدي بإطلالات مختلفة ومميزة في نهاية 2025

كتب : معتز عباس

01:00 ص 11/12/2025
    وئام مجدي
    وئام مجدي صورة سيلفي
    وئام مجدي فستان قصير وجريء
    وئام مجدي تبهر متابعيها بجمالها (2)
    وئام مجدي تبهر متابعيها بجمالها (1)
    وئام مجدي بفستان قصير (2)
    وئام مجدي باطلالة كاجوال
    وئام مجدي امام مراة الاسانسير
    صورة ممزة لوئام مجدي
    وئام مجدي بفستان قصير امام المراة
    وئام مجدي وصورة سيلفي مميزة
    حلاوة وئام مجدي في الصور

شاركت الفنانة وئام مجدي متابعيها على السوشيال ميديا مجموعة صور من آخر ظهور لها بأكثر من إطلالة مختلفة.

ونشرت وئام الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تستعرض أجمل إطلالتها في نهاية عام 2025، وعلقت: "نعم أنا التقط الصور في المرآة"

وجمعت وئام في إطلالتها ما بين الكاجوال والفساتين القصيرة وأخرى طويلة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

وئام مجدي انستجرام وئام مجدي إطلالة وئام مجدي

