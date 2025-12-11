13 صورة "سيلفي" لـ وئام مجدي بإطلالات مختلفة ومميزة في نهاية 2025

"فستان طويل ولامع".. هند صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير ونجمات الفن يعلقن

شاركت الفنانة وئام مجدي متابعيها على السوشيال ميديا مجموعة صور من آخر ظهور لها بأكثر من إطلالة مختلفة.

ونشرت وئام الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تستعرض أجمل إطلالتها في نهاية عام 2025، وعلقت: "نعم أنا التقط الصور في المرآة"

وجمعت وئام في إطلالتها ما بين الكاجوال والفساتين القصيرة وأخرى طويلة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

