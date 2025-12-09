إعلان

بعد مقتله.. موعد ومكان عزاء الفنان سعيد مختار

كتب : مصطفى حمزة

04:16 م 09/12/2025

الفنان الراحل سعيد مختار

كتب-مصطفى حمزة:

حددت أسرة الفنان الراحل سعيد مختار، موعد ومكان عزاءه، بالتزامن مع التحقيقات الجارية بشأن واقعة قتله بالطعن السبت الماضي.

وكتب نجل الفنان الراحل،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "العزاء غدا الأربعاء، في دار المناسبات بطنطا بعد صلاة المغرب".

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل سعيد مختار، مساء أمس الإثنين، في جامع عوارة بطنطا.

وتواصل النيابة، التحقيقات مع المتهم بقتل الفنان الراحل سعيد مختار، بالطعن بالسلاح الأبيض، خلال المشاجرة التي نشبت بينهما.

وكان السيناريست محمد أبو السعد، قد كشف في تصريح لمصراوي، عن وفاة الفنان الراحل سعيد مختار، مقتولا بالطعن خلال مشاجرة مع طليق زوجته، مساء السبت الماضي.

إعلان

إعلان

