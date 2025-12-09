إطلالة أنيقة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مجموعة صور جديدة من لقائه مع وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لونج وزوجته، والمستشار الإعلامي للوزير، وذلك عقب تكريمه في فرنسا.

ونشر رمضان الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "سعدت بلقاء صديقي العزيز وزير الثقافة الفرنسي السابق چاك لونج وحرمه، والصديق الغالي فيليب مستشاره الإعلامي، بعد حصولي على جائزة الفن والثقافة من فرنسا (بلد الفن والموضة والثقافة)".

ويواصل الفنان محمد رمضان التحضير لطرح أغنيته الجديدة التي تجمعه بلارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من المقرر إصدارها قريبًا.

