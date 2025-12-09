إعلان

محمد رمضان يلتقي بوزير الثقافة الفرنسي السابق بعد تكريمه في فرنسا (صور)

كتب : نوران أسامة

11:22 ص 09/12/2025
    محمد رمضان مع وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لونج
    محمد رمضان ورئيس الثقافة الفرنسي السابق وزوجته
    محمد رمضان في أحدث ظهور
    محمد رمضان ورئيس الثقافة الفرنسي السابق
    محمد رمضان ببدلة أنيقة

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مجموعة صور جديدة من لقائه مع وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لونج وزوجته، والمستشار الإعلامي للوزير، وذلك عقب تكريمه في فرنسا.

ونشر رمضان الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "سعدت بلقاء صديقي العزيز وزير الثقافة الفرنسي السابق چاك لونج وحرمه، والصديق الغالي فيليب مستشاره الإعلامي، بعد حصولي على جائزة الفن والثقافة من فرنسا (بلد الفن والموضة والثقافة)".

ويواصل الفنان محمد رمضان التحضير لطرح أغنيته الجديدة التي تجمعه بلارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من المقرر إصدارها قريبًا.

