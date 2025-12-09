أعلنت الفنانة إسلام مبارك، عن وفاة الإعلامي السوداني، محمد محمود حسكا، إثر معاناته من أزمة صحية.

ونشرت إسلام مبارك، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة الإعلامي السوداني الراحل، وكتبت :"الفقد المر ، ما غالي على ربنا يا أخوي، إنا لله وانا اليه راجعون".

وعثر على الإعلامي السوداني الراحل محمد محمود حسكا، متوفيا في منزله بمنطقة فيصل، إثر معاناته من السكري.

وعمل الراحل، مذيعًا ومقدمًا للبرامج في عدد من القنوات والإذاعات السودانية، أبرزها قناة النيل الأزرق والبلد والشروق.

يذكر أن إسلام مبارك، نالت مؤخرا جائزتي أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ضي"، وذلك في مهرجاني بورسعيد السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، و بغداد السينمائي الدولي.

وتنتظر إسلام، عرض أفلام شاركت بها، ومنها "بنات فاتن"، من بطولة، يسرا، وباسم سمرة، وهدى المفتي، وحمدي هيكل، وحسن مالك، والفنان السوداني مصطفى شحاتة.