يواصل الفنان محمد رمضان الترويج لأغنيته الجديدة مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

نشر رمضان صورًا جديدة من الكواليس عبر خاصية "ستوري" على انستجرام، ظهر خلالها مع لارا ترامب وفريق عمل الأغنية.

كواليس تعاون محمد رمضان مع لارا ترامب

كشف الفنان محمد رمضان عن مفاجأة لجمهوره ومتابعيه، وأعلن عن تعاونه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر رمضان صورة لهما معا عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "تشرفت أمس بدعوة لارا ترامب في منزل عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك واهتمامهم بي يعني اهتمامهم واحترامهم لقارتي و بلدي"، موجها رسالة لجمهوره:"استعدوا لمفاجأة كبيرة قريباً".

وتحدث رمضان عن تعاونه مع لارا ترامب، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مؤخرا في بيروت.

وقال: " المفاجاة اللي مع لارا ترامب هي اغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني واغنيتها المفضلة بم بم ويارب نعمل اغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

أعمال ينتظر عرضها محمد رمضان قريبا

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

