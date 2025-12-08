كشفت المطربة نانسي عجرم عن كواليس مشاهدة ابنتها الصغيرة ايلا وهي تغني "يا عيد" على مسرح المدرسة، احتفالًا بأعياد الميلاد.



ونشرت نانسي صورًا مع ابنتها وزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أتى عيد الميلاد مبكراً هذا العام، تأكدت ليا من ذلك، أمي وأبي لا يمكن أن يكونا أكثر فخرا بنجمنا الصغير".



وأضافت: "أتيت لمشاهدة أيلا وهي تغني "يا عيد" على مسرحها المدرسي".



يذكر أن نانسي عجرم طرحت أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "يا قلبو" ونشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تخطت حاجز الـ 13 مليون مشاهدة على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".



