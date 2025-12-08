أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين صبري تخطف بها الأنظار في أبو ظبي

شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، حضورها في حفل "نيتفليكس"، ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.



ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورًا جمعتها بنجوم الفن أبرزهم: المخرج والممثل محمد سامي، الفنانة ليلى علوي، الفنانة مي عمر، الفنان حسن الرداد، الفنانة إيمي سمير غانم.



يذكر أن إلهام شاهين كشفت عن أسباب غيابها عن دراما رمضان 2026 بسبب وجود تأخير وأعطال في العمل الدرامي الذي كان من المقرر أن تشارك من خلاله.

خاضت إلهام شاهين رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، منة فضالي، ريم مصطفى، إنجي المقدم.



اقرأ أيضا..

محمد فراج يرد على انتقادات تجسيده الراحل أحمد رامي بفيلم "الست"

أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين صبري تخطف بها الأنظار في أبو ظبي



