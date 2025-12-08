جدة- منى الموجي:

خضع فريق الفيلم السعودي هجرة، لجلسة تصوير على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والتقطوا عددا من الصور التذكارية، وبينهم: المخرجة شهد أمين، الفنان نواف الظفيري، والطفلة لمار فادن.

كانت لمار فادن اختيرت من مجلة "سكرين إنترناشونال" ضمن أسماء نجوم العرب الصاعدين (نجوم الغد) لعام 2025، وذلك في إطار برنامج "النجوم" الذي تطلقه المجلة احتفاءً بالمواهب السينمائية الواعدة حول العالم، ضمن فعاليات المهرجان.

عُرض فيلم هجرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، يومي السبت والأحد، وسط إعجاب الجمهور وإشاداتهم. وتدور أحداثه على خلفية موسم الحج، ويصور الرحلة العاطفية للنساء، والتي تتطور إلى رحلة روحية. تحمل رحلتهن ثقل تراث بأكمله، وذلك عندما تسافر جدة وحفيدتاها من الطائف إلى مكة. وتختفي الحفيدة الكبرى، فتسافر الجدة وحفيدتها الصغرى شمالًا للبحث عنها.

الفيلم تم تصويره في 8 مدن سعودية، إخراج وتأليف شهد أمين، وبطولة خيرية نظمي، لمار فادن، نواف الظفيري، رغد بخاري، عبدالسلام الحويطي، لنا قمصاني، غالية أمين، براء عالم.