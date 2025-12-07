إعلان

مي عمر: اكتشفت مع أول أدواري إني مش مكسوفة من الكاميرا

كتب : منى الموجي

03:24 م 07/12/2025

مي عمر خلال جلستها الحوارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

قالت الفنانة مي عمر إنها شخصية خجولة، ولكن مع وقوفها لأول مرة أمام الكاميرا اكتشفت أنها "مش مكسوفة"، وذلك خلال جلستها الحوارية التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اليوم الأحد 7 ديسمبر.

وتابعت مي "فوجئت في أول دور ليا أمام الكاميرا إني مش مكسوفة، لأن دي مش مي، أنا بتنصل من كل صفات مي وقت التصوير، وببقى شخصية تانية بصفات تانية خالص".

وعن اختيارها لأدوارها، أوضحت "بختار الدور اللي بحبه وأحسه مختلف، ممكن اقرأ دور حلو جدا ومحسهوش مش حباه"، لافتة إلى أن تنوع أدوارها مدروس اكتر من زوجها المخرج محمد سامي "أدواري بتكون مختلفة لأن محمد كمخرج دائما بيشوف الممثلين بطريقة مختلفة، مثلا انت بطل أكشن يشوفك في دور واحد غلبان مكسور".

جدير بالذكر أن مي عمر تشارك في السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل الست موناليزا، كما تواصل العمل على فيلمها شمشون ودليلة مع الفنان أحمد العوضي، وتنتظر طرح فيلمها الغربان للنجم عمرو سعد.

مي عمر محمد سامي مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟