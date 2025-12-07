جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

قالت الفنانة مي عمر إنها شخصية خجولة، ولكن مع وقوفها لأول مرة أمام الكاميرا اكتشفت أنها "مش مكسوفة"، وذلك خلال جلستها الحوارية التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اليوم الأحد 7 ديسمبر.

وتابعت مي "فوجئت في أول دور ليا أمام الكاميرا إني مش مكسوفة، لأن دي مش مي، أنا بتنصل من كل صفات مي وقت التصوير، وببقى شخصية تانية بصفات تانية خالص".

وعن اختيارها لأدوارها، أوضحت "بختار الدور اللي بحبه وأحسه مختلف، ممكن اقرأ دور حلو جدا ومحسهوش مش حباه"، لافتة إلى أن تنوع أدوارها مدروس اكتر من زوجها المخرج محمد سامي "أدواري بتكون مختلفة لأن محمد كمخرج دائما بيشوف الممثلين بطريقة مختلفة، مثلا انت بطل أكشن يشوفك في دور واحد غلبان مكسور".

جدير بالذكر أن مي عمر تشارك في السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل الست موناليزا، كما تواصل العمل على فيلمها شمشون ودليلة مع الفنان أحمد العوضي، وتنتظر طرح فيلمها الغربان للنجم عمرو سعد.