رحمة حسن تتصدر تريند جوجل بعد كشفها تدهور حالة شعرها بسبب خطأ طبي

تصدر اسم الفنانة رحمة حسن تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد كشفها عن استمرار معاناتها مع تساقط شعرها، نتيجة خطأ طبي ارتكبته إحدى العيادات باستخدام مكونات ضارة وغير مناسبة لفروة رأسها.

ونشرت رحمة عبر حسابها على إنستجرام صورًا لفروة رأسها، ظهرت فيها مساحات واسعة خالية من الشعر، وكتبت: "للأسف حالة شعري بتسوء يوم بعد يوم بسبب اللي العيادة استخدمته على شعري، كل يوم بكتشف إنهم ارتكبوا في حقي جريمة ممكن تبقى عاهة مستديمة، للبنات اللي بيسألوني إزاي عالجت شعري، حابة أقول إن شعري لسه زي ما هو".

وأضافت: "أخدت فيتامينات، واستخدمت محاليل للشعر، وعملت تحاليل كتير الفترة اللي فاتت، والحمد لله مفيش مشكلة داخلية، كل اللي حصل كان بسبب العيادة والدكتورة وطريقة العلاج غير المناسبة تمامًا لطبيعة شعري التقيل اللي كله وقع، النوع نفسه اتغير بسبب الكارثة اللي حصلت، فبحب أطمن كل اللي بيسأل عليا إن حالة شعري للأسف أسوأ من الأول".

يذكر أن آخر أعمال رحمة حسن السينمائية كان فيلم "الرجل الأخطر" الذي عُرض عام 2018.

