سكرين إنترناشونال تعلن عن نجوم الغد لعام 2025

جدة- منى الموجي:

أعلنت مجلة "سكرين إنترناشونال" عن أسماء نجوم العرب الصاعدين (نجوم الغد) لعام 2025، وذلك في إطار برنامج "النجوم" الذي تطلقه المجلة احتفاءً بالمواهب السينمائية الواعدة حول العالم.

العالم العربي

وتسلط هذه المبادرة الضوء على أبرز المواهب الصاعدة في العالم العربي، إذ تقوم بتكريم خمسة ممثلين وكتّاب ومخرجين يسهمون من خلال أعمالهم في رسم معالم مستقبل السينما في المنطقة. وتمّ الإعلان عن أسماء نجوم الغد العرب الخمسة على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالشراكة مع "فيلم العلا".

نجوم صاعدة

وتضم مجموعة النجوم نخبة من الموهوبين، وتشمل: الممثل في فيلم "فلسطين 36" كريم داوود عنّايا (فلسطين)، والمخرجة الجزائرية زليخة طاهر (فيلم السردين)، ومخرجة فيلم "ملكة القطن" سوزانا ميرغني (السودان)، والممثل جوزيف عقيقي (فيلم "كيف تطلق النار على شبح"، لبنان) والممثلة لمار فادن (فيلم "هجرة"، المملكة العربية السعودية).