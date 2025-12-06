علقت الفنانة أصالة على مقابلة النجم كريم عبد العزيز ابنتها شام الذهبي وحفيدتها، بمقطع فيديو ظهر خلاله كريم وهو يداعب حفيدتها جيهان بطريقة لطيفة.

حلت أصالة ضيفة على برنامج "ET بالعربي" وعلقت على المقابلة: "كريم عبد العزيز محبوب من الكبار والصغار، لما تكون طفلة بعمر جيجي بتحبه أعتقد ده بيكون حب صادق، لأنها متعرفش أنه فنان أو نجم، هي اهتمت بروحه الحلوة".

كما نشرت شام الذهبي مجموعة صور تجمعها بالفنان كريم عبد العزيز عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "بقدومك أسعدت كل واحد فينا، واللي سمع إنك شرفتنا تمنى لو كان معانا، الفنان الكبير كريم عبد العزيز نتمنى نشوفك دايمًا بأحلى حال".

حفلات أصالة

تحيي أصالة جلسة غنائية يوم 25 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر في الكويت.

أعمال ينتظر عرضها كريم عبد العزيز قريبا

ينتظر كريم عبد العزيز عرض فيلم "الست" المقرر عرضه بالسينمات يوم 10 ديسمبر الجاري، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم النجمة منى زكي.

كما ينتظر كريم عبد العزيز عرض فيلم "7 Dogs" ويشاركه البطولة الفنان أحمد عز، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

