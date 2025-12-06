جدة- منى الموجي:

شهد يوم الجمعة 5 ديسمبر، احتفال مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمساهمات النسائية في السينما أمام وخلف الكاميرا، وذلك ضمن فعاليات دورته الخامسة.

وجاءت الاحتفالية تحت عنوان المرأة في السينما، وشهدت حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي، كما تواجد الفنان محمد فراج بصحبة زوجته الفنانة بسنت شوقي.

، وكان من بين الحضور النجمة صبا مبارك، والفنانة أسماء جلال، وحرصتا على التقاط الصور التذكارية معا، وتواجدت الفنانة نور الغندور.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت فعاليات دورته الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر، وتستمر حتى 13 من نفس الشهر، ويشهد حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن السابع من مختلف أنحاء العالم، بينهم: السير مايكل كين، فان ديزل، كوين لطيفة، چولييت بينوش، ليلى علوي، يسري نصر الله، أمير المصري، ياسمين صبري، محمد فراج، بسنت شوقي، محمد سامي، مي عمر.