جدة- منى الموجي:

عرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء يوم الجمعة 5 ديسمبر، في قاعة العروض الرئيسية بميدان الثقافة، فيلم "فلسطين 36"للمخرجة آن ماري جاسر، وشهد تواجد عدد كبير من الجمهور والمشاهير، بينهم: الفنانة إلهام شاهين، الناقد طارق الشناوي، الفنانة ليلى علوي.

وعقب انتهاء عرض الفيلم، ظل الجمهور يصفق لعدة دقائق متواصلة، كما أشاد بالعمل وردد بعضهم في حماس "فلسطين حرة".

"فلسطين 36" يشارك في بطولته كريم داوود، يافا بكري، روبرت أرامايو، جلال الطويل، كامل الباشا، هيام عباس، صالح بكري، ظافر العابدين، كتابة وإخراج آن ماري جاسر.

تدور الأحداث في عام 1936، حول الثورة الكبرى (الثورة العربية في فلسطين) ضد الاستعمار البريطاني، من خلال تتبع حياة المزارعين الفلسطينيين، وسكان المدن، والضباط البريطانيين.