تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو ظهر خلاله الملاكم اليمني العالمي نسيم حميد وهو يهنئ الفنان أمير المصري على عرض فيلم "Giant" كفيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر، إذ يجسد أمير المصري شخصيته على شاشة السينما.

ظهر نسيم في الفيديو وهو يعانق أمير المصري وسط تصفيق المتواجدين بعد عرض الفيلم وسط إشادة كبيرة من قبل النقاد والجمهور.

كواليس فيلم "Giant"

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ومن المقرر في دور العرض السينمائي حول العالم يوم 8 ديسمبر.

يذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في الفترة من 4-13 ديسمبر الجاري.

أفلام ينتظر عرضها أمير المصري

يشارك الفنان أمير المصري بفيلم "الست" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها، والمقرر عرضه بالسينمات يوم 10 ديسمبر الجاري.

