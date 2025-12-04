مايكل كين على كرسي متحرك وجولييت بينوش تحاول ألا تبكي.. تكريم 4 نجوم بافتتاح

في افتتاح البحر الأحمر السينمائي.. ماذا طلب شون بيكر من چولييت بينوش؟

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأضواء فور وصولها على ريد كاربت فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة.

كما ظهرت عدد كبير من نجمات الفن منهن الفنانة مي عمر، الفنانة ريم سامي، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة أروى جودة، وإلتقطن العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وحرص عدد كبير من النجوم والضيوف الحضور على الريد كاربت احتفالا بافتتاح فعاليات المهرجان، والتقطوا العديد من الصور التذكارية هم الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، النجم العالمي أدريان برودي، الممثلة التركية ديلان جيجك دينيز، المخرج الأمريكي شون بيكر، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجم ريز أحمد، النجمة ناعومي هاريس.

كشفت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن النجوم المشاركين كأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، استعدادا للدورة الخامسة التي تفتتح مساء اليوم الخميس في جدة، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

تضمنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة عدد من ألمع الأسماء في صناعة السينما، وهم المخرج الأمريكي شون بيكر رئيسا، وأعضاء لجنة التحكيم كل من المخرجة نادين لبكي، النجم ريز أحمد، النجمة نعومي هاريس، النجمة أولجا كوريلنكو.

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن إقامة العديد من الحوارات والمحاضرات مع أشهر صناع السينما، ومن المقرر أن يتم مناقشة العديد من تجاربهم الخاصة وعن مدى تأثير السينما على المشاهدين.

يذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في الفترة من 4-13 ديسمبر الجاري.

