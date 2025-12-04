جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

وصل الفنان التركي سركان شاي أوغلو لحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

سركان التقط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، قبل بدء حفل الافتتاح، والذي المقرر انطلاقه بعد دقائق، كما تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 13 ديسمبر الجاري.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يحمل في دورته الخامسة شعار في حب السينما، كما يشهد عرض العديد من الأفلام المميزة، بينها: العملاق، القصص، جوازة ولا جنازة، فلسطين 36، صوت هند رجب، هجرة.

ويعرض المهرجان فيلم العملاق عقب انتهاء حفل الافتتاح بطولة النجم أمير المصري، إخراج روان أثالي.

سركان عرفه الوطن العربي بعد عرض مسلسله التركي موسم الكرز، بطولة أوزجي جوريل.