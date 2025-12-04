إعلان

بث مباشر لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : مروان الطيب

07:17 م 04/12/2025
    النجم العالمي أدريان برودي
    حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

تشهد جدة مساء اليوم الخميس، فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة هذا العام بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك"، بث مباشر لكواليس حفل الافتتاح الذي يشهد توافد العديد من أبرز النجوم حول العالم على الريد كاربت.

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن إقامة العديد من الحوارات والمحاضرات مع أشهر صناع السينما، ومن المقرر أن يتم مناقشة العديد من تجاربهم الخاصة وعن مدى تأثير السينما على المشاهدين.

يذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في الفترة من 4-13 ديسمبر الجاري.

