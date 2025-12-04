محمد سامي عن تعاون مي عمر مع مخرج غيره: أنا جوزها مش أبوها

خضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت نانسي في الصور مرتدية فستان أنيق وجريء خطفت به الأنظار وحازت على إعجاب متابعيها.

اخر حفلات نانسي عجرم

وأحيت نانسي عجرم، مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان "واو" في الرياض، وسط حضور جمهورها ومحبيها الذين تفاعلوا مع باقة من أشهر أغانيها.

آخر أغاني نانسي عجرم

كان آخر ما طرحته الفنانة نانسي عجرم هي أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "يا قلبو" ونشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 13 مليون مشاهدة.

