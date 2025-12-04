علقت الفنانة مي عز الدين، على انضمام الفنانة ريم البارودي لأبطال مسلسلها "قبل وبعد" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

أعادت مي عز الدين نشر خبر انضمام ريم البارودي عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "واحشني التمثيل معاكي يا رفيقة النجاح يا قطر تمثيل".

ويشارك ببطولة مسلسل "قبل وبعد" كل من عماد زيادة، هاني عادل، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج مرقس عادل.

كواليس أول تعاون بين مي عز الدين وريم البارودي

تعاونت الفنانة مي عز الدين من قبل مع الفنانة ريم البارودي في مسلسل "دلع بنات" عام 2014، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، ليعيدا التعاون مرة أخرى بعد مرور 12 عاما.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول الفوارق الطبقية في المجتمع من خلال قصة صديقتين، تنتمي إحداهما للطبقة الشعبية، بينما تنتمى الأخرى للطبقة البرجوازية، ويولد هذا الاختلاف بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

اخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المسلسل امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـمُحلل، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

