يحيي برنامج واحد من الناس ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي في احتفالية خاصة تمتد على مدار حلقتي الأحد والاثنين، في التاسعة والنصف مساءً على شاشة الحياة، حيث يعود البرنامج إلى محطات فنية وشخصية في حياة الشريعي، بعضها يُكشف للمرة الأولى.

وتعرض الحلقتان مجموعة من الأسرار والوثائق والصور غير المنشورة التي تضيء جوانب من مشوار الشريعي الاستثنائي، بينما يقدم الإعلامي د. عمرو الليثي قراءة جديدة في إرث الرجل الذي ترك بصمة لا تُنسى في الموسيقى المصرية والعربية.

ويستضيف البرنامج الإعلامية مرفت القفاص، زوجة الراحل، والتي تكشف للمرة الأولى تفاصيل بداية ارتباطهما، وكواليس حياته الخاصة، ومرحلة مرضه، وتساؤلاته حول الإنجاب بسبب مخاوفه من انتقال فقدان البصر لابنه. كما تتحدث عن أصوله الصعيدية من سمالوط، ورحلة تحديه لعائلته ليستقر في القاهرة بحثًا عن حلم الموسيقى.

كما يشارك في الحلقة عمرو الصيفي، صديق عمار الشريعي و"الصندوق الأسود" لأسراره، متناولًا فلسفته في التلحين، وكيف صنع موسيقى تصويرية لأعمال لم يرَ مشاهدها، ومن أبرزها: البرئ، حب في الزنزانة، أيام في الحلال، إضافة إلى أعماله التلفزيونية الشهيرة مثل رأفت الهجان، العائلة، وأرابيسك. كما يكشف البرنامج تفاصيل خلافه الممتد مع الشاعر عبدالرحمن الأبنودي بعد مسلسل أبو العلا البشري.

ويتطرق البرنامج كذلك إلى مشروعات الشريعي الفنية، منها تأسيسه فرقة "الأصدقاء"، وتقديمه فوازير متنوعة، وعلاقته بعمالقة الموسيقى مثل بليغ حمدي، وتجربته مع الأغاني الوطنية، إضافة إلى كواليس إقناعه لنجوم كبار بالغناء، منهم محمود ياسين وأحمد زكي وشريهان.

ويتحدث مراد الشريعي عن علاقته بوالده الذي رحل وهو في الخامسة عشرة من عمره، وعن ملامح شخصيته داخل المنزل، وذكرياته الخاصة معه، وما إذا كان يميل إلى الموسيقى كوالده.

وتجيب الحلقتان عن تساؤلات متداولة، أبرزها: حقيقة رفض الشريعي إجراء عملية لاستعادة بصره، وهل نال التكريم الذي يليق بمشواره.

وتختتم الحلقات برسائل مؤثرة يوجهها ضيوف البرنامج إلى روح الموسيقار الراحل عمار الشريعي.