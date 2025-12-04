في ذكرى رحيله.. "واحد من الناس" يبعث سيرة عمار الشريعي من جديد على قناة



يضع الفنان محمد فؤاد اللمسات النهائية على استعداداته لإحياء حفل رأس السنة الجديدة بالتجمع الخامس، عقب تعاقده رسميًا مع منظم الحفلات والمنتج وليد منصور لإحياء الحفل المقرر إقامته في فندق كيمبينسكي.



ويشارك في الحفل كل من الفنان مصطفى حجاج والفنانة الاستعراضية أوكسانا، فيما يواصل منظمو الحدث التفاوض مع عدد من النجوم لاستكمال البرنامج الفني للحفل، والذي يأتي من إنتاج شركة مقام.



ويُعد هذا الحفل امتدادًا لسلسلة التعاونات الناجحة بين محمد فؤاد ووليد منصور، بعد حفليهما السابقين: شتاء مدينتي، والساحل الشمالي، اللذين حققا حضورًا جماهيريًا واسعًا.



وفي سياق متصل، يواصل فؤاد إنهاء تسجيل أغاني ألبومه الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، بعد فترة عمل مكثفة داخل الاستوديو.