"البرنسيسة".. ناهد السباعي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كتب : نوران أسامة

01:28 م 04/12/2025
    ناهد السباعي في أحدث ظهور
    أحدث ظهور لناهد السباعي عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت ناهد الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت بإطلالة جريئة بفستان أسود.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "قمر", "عسولة أوي", "زي القمر ربنا يحرسك", "البرنسيسة", "ما شاء الله", "حبيبتي القمر".

يذكر أن ناهد السباعي حرصت على حضور حفل زفاف أروى جودة على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.



