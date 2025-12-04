في ذكراها.. سر عدم زواج مديحة يسري وعماد حمدي

ملحن "الشيلة كاملة" يهدد عمر كمال.. ماذا قال؟

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت ناهد الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت بإطلالة جريئة بفستان أسود.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "قمر", "عسولة أوي", "زي القمر ربنا يحرسك", "البرنسيسة", "ما شاء الله", "حبيبتي القمر".

يذكر أن ناهد السباعي حرصت على حضور حفل زفاف أروى جودة على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.







اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد حفلات مصطفى قمر في واشنطن (فيديو)





خاص| أين تقيم فيروز.. نقيب الموسيقيين اللبناني يحسم الجدل



