نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله "المداح- الجزء السادس"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشارك عبد الوهاب الصورة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وظهر فيها من الأقصر أمام أحد المعابد، وعلّق: "دعواتكم معانا نخلص على صابر الجزء ده".

يذكر أن مسلسل "المداح" حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة منذ عرض الجزء الأول، وخطف أنظار الجمهور على مدار مواسمه السابقة.

ويشارك في بطولة العمل: حمادة هلال، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، خالد الصاوي، غادة طلعت، دارين حداد، حنان سليمان، هبة مجدي، أحمد بدير، محسن محيي الدين، تامر شلتوت، أحمد ماهر، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال.

