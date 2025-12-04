إعلان

رمضان 2026.. فتحي عبدالوهاب من كواليس "المداح": "دعواتكم نخلص على صابر"

كتب : سهيلة أسامة

12:29 م 04/12/2025

فتحي عبدالوهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله "المداح- الجزء السادس"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشارك عبد الوهاب الصورة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وظهر فيها من الأقصر أمام أحد المعابد، وعلّق: "دعواتكم معانا نخلص على صابر الجزء ده".

يذكر أن مسلسل "المداح" حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة منذ عرض الجزء الأول، وخطف أنظار الجمهور على مدار مواسمه السابقة.

ويشارك في بطولة العمل: حمادة هلال، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، خالد الصاوي، غادة طلعت، دارين حداد، حنان سليمان، هبة مجدي، أحمد بدير، محسن محيي الدين، تامر شلتوت، أحمد ماهر، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال.

اقرأ أيضًا:
تعرف على موعد حفلات مصطفى قمر في واشنطن (فيديو)

أروى جودة لزوجها: "بحبك".. والجمهور يعلق: "ربنا يحميكم من العين"

رمضان 2026 فتحي عبدالوهاب كواليس المداح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟