شاركت الفنانة أروى جودة مجموعة صور جديدة من حفل زفافها على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت بكلمات رومانسية قائلة: "بحبك، بحبك، بحبك، بحبك".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي انهالت تعليقاتهم بالتهنئة والدعاء للعروسين، وجاء أبرزها: "ألف مبروك يا حبيبتي وربنا يخليكم لبعض"، "ربنا يسعد قلبك يا أروى"، "أحلى عروسة ربنا يسعدكم"، "ربنا يخليكم لبعض ويبارك لكم يا رب"، "ربنا يحميكم من العين".

يذكر أن أروى جودة احتفلت بزفافها وسط حضور كبير من نجوم الفن، إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، في أجواء مليئة بالبهجة والحب.

