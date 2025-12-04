إعلان

أروى جودة لزوجها: "بحبك".. والجمهور يعلق: "ربنا يحميكم من العين"

كتب : نوران أسامة

11:01 ص 04/12/2025
    صور من حفل زفاف الفنانة أروى جودة
    صور رومانسية لأروى جودة وزجها
    أروجى جودة وزوجها من حفل زفافهم
    صور من حفل زفاف أروى جودة

شاركت الفنانة أروى جودة مجموعة صور جديدة من حفل زفافها على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت بكلمات رومانسية قائلة: "بحبك، بحبك، بحبك، بحبك".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي انهالت تعليقاتهم بالتهنئة والدعاء للعروسين، وجاء أبرزها: "ألف مبروك يا حبيبتي وربنا يخليكم لبعض"، "ربنا يسعد قلبك يا أروى"، "أحلى عروسة ربنا يسعدكم"، "ربنا يخليكم لبعض ويبارك لكم يا رب"، "ربنا يحميكم من العين".

يذكر أن أروى جودة احتفلت بزفافها وسط حضور كبير من نجوم الفن، إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، في أجواء مليئة بالبهجة والحب.

