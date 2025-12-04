إعلان

أول تعليق من ليلى علوي بعد انتهاء تصوير"ابن مين فيهم؟"

كتب : هاني صابر

02:00 ص 04/12/2025
    تورتة ابن مين فيهم
    ليلى علوي وبيومي فؤاد وفريق عمل الفيلم

أعلنت الفنانة ليلى علوي، عن انتهاء تصوير فيلم "ابن مين فيهم؟" الذي تخوض بطولته.

ونشرت ليلى علوي صورا مع فريق العمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"فركش فيلم ابن مين فيهم.. الحمد لله على خير، مبسوطة جدًا جدًا بالفيلم وبأسرة العمل كلها".

وأضافت: "على فكرة إحنا تعبنا أوي بس في نفس الوقت اتبسطنا من قلوبنا أوي.. شكر كبير لكل الناس قدّام وورا الكاميرا..أنتم السبب الحقيقي في نجاح أي خطوة، يا رب يعجبكم إن شاء الله".

فيلم"ابن مين فيهم؟" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

