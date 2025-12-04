أول تعليق من ليلى علوي بعد انتهاء تصوير"ابن مين فيهم؟"

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن جلسات حوارية جديدة قبل انطلاق دورته

أعلنت الفنانة ليلى علوي، عن انتهاء تصوير فيلم "ابن مين فيهم؟" الذي تخوض بطولته.

ونشرت ليلى علوي صورا مع فريق العمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"فركش فيلم ابن مين فيهم.. الحمد لله على خير، مبسوطة جدًا جدًا بالفيلم وبأسرة العمل كلها".

وأضافت: "على فكرة إحنا تعبنا أوي بس في نفس الوقت اتبسطنا من قلوبنا أوي.. شكر كبير لكل الناس قدّام وورا الكاميرا..أنتم السبب الحقيقي في نجاح أي خطوة، يا رب يعجبكم إن شاء الله".

فيلم"ابن مين فيهم؟" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.